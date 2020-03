Saccheggiata Bmw parcheggiata in strada a Finale Emilia

Saccheggiata Bmw parcheggiata in strada a Finale Emilia. E’ avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Il proprietario aveva lasciato il mezzo in strada per la notte, parcheggiato in fondo a via delle Querce, zona residenziale della cittadina.

Lo spettacolo che si è trovato davanti al mattino è stato questo: da fuori mancvano i famali e le luci, dentro è stato asportato con precisione maniacale il volante, il cruscotto e tutti i dispostivi elettronici.

Si tratta, con molta probabilità, di unabanda di professionisti che ha immediato accesso alle rivendite sul mercato nero di questi costosi pezzi di ricambio, Molti prendono anche la via dei mercati dell’Est Europa.

Indagano i Carabinieri.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017