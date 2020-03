NONANTOLA, 13 MARZO 2020 – Sale a 4 il numero dei contagiati da Coronavirus a Nonantola. Il primo caso a Nonantola si era registrato il 6 marzo, poi sono via via aumentati.

Lo rende noto la sindaca della cittadina, Federica Nannetti, che invita a mantenere la calma e scrive:

Vi voglio informare che sono 4 le positività riscontrate nel territorio di Nonantola.

Sono numeri che ci aspettavamo, rispetto ai dati registrati in questi giorni nella provincia di Modena e in regione.

Ora il nostro compito è di seguire le regole. Dobbiamo essere tutti rigorosi. Rimaniamo a casa vicino alle persone a cui vogliamo bene. Lo so, non uscire e rinunciare alle proprie abitudini non è semplice, ma dobbiamo combattere tutti insieme la possibilità di contagio, non solo per noi stessi ma soprattutto per i cittadini più fragili e le persone immunodepresse.