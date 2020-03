A San Felice 12 persone in quarantena, il sindaco: “Evitate di fare le passeggiate, rimanete a casa”

SAN FELICE SUL PANARO, GIOVEDì 19 MARZO 2020 – Il sindaco di San Felice sul Panaro, Michele Goldoni, fa il punto sul contagio da Coronavirus in corso in paese. I dati dell’Ausl hanno dato notizia, mercoledì 18 marzo a sera, di 3 nuovi infetti tra i cittadini che portano a un totale di 8 i contagiati tra sanfeliciani fino ad ora.

Goldoni spiega che

“A San Felice c’è stato un aumento delle persone in quarantena passate da 2 a 12.E’ un numero che non deve terrorizzare ma che ci deve far prestare più attenzione alle norme di sicurezza igienico sanitare: evitate contatto con altre persone, gli assembramenti, uscite di casa solo per necessità. Lavatevi le mani con accuratezza e frequenza, igienizzate case e posti di lavoro.

La spesa? Si, la potete fare, ma una volta alla settimana, non esagreate, non andate in giro.

Le passeggiate? Al momento non è vietato ma vi chiedo: è giusto mettere a rishcio la vostra e altrui salute? Meglio evitare, le faremo più avanti.