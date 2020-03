San Felice, annullato il laboratorio “Nati per leggere”

SAN FELICE SUL PANARO – E’ stato annullato a San Felice sul Panaro il laboratorio per bambini e genitori “Nati per leggere – Nati per la musica”, che avrebbe dovuto svolgersi sabato 14 marzo, alle 10.30, presso la biblioteca comunale Campi-Costa Giani con Claudia Franciosi, musicista e docente di propedeutica musicale. La decisione in ottemperanza delle disposizioni per il contenimento dell’infezione di coronavirus.

La biblioteca comunale “Campi – Costa Giani” di San Felice sul Panaro resterà chiusa al pubblico da lunedì 9 marzo fino a venerdì 3 aprile, salvo diverse indicazioni, come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dello scorso 8 marzo.

