San Felice, deceduto anziano nella palazzina Unicapi

SAN FELICE SUL PANARO – E’ deceduto un anziano residente nella palazzina Unicapi a San Felice. Il nipote non riuscendo a contattarlo, ha chiamato Unicapi per sapere se avevano le seconde chiavi. Non avendole, ha chiamato i pompieri. Quando sono entrati, l’uomo era già morto, pare per cause naturali perché aveva qualche problema di salute.

