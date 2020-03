San Felice: raffica di controlli della Polizia Locale

SAN FELICE SUL PANARO – Proseguono a San Felice sul Panaro i controlli della polizia locale del distaccamento sanfeliciano dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord per far rispettare le disposizioni emanate per contenere l’epidemia di coronavirus.

Lunedì 9 marzo sono stati controllati 39 pubblici esercizi (bar, ristoranti eccetera), il giorno seguente, martedì 10 marzo, 43 tra esercizi commerciali (negozi), pubblici esercizi e supermercati. L’11 marzo i controlli si sono estesi a quattro parchi cittadini, oltre che a 13 esercizi commerciali e 18 pubblici esercizi. Giovedì 12 marzo verifiche ancora in quattro parchi, 40 esercizi pubblici, 25 esercizi commerciali, tre supermarket e una pista ciclabile.

Nei prossimi giorni i controlli della polizia locale saranno intensificati, soprattutto nei parchi cittadini di San Felice sul Panaro, dove sono stati segnalati assembramenti di cittadini, a dispetto delle raccomandazioni igieniche di prevenzione. Ricordiamo che non rispettare le disposizioni emanate comporta la violazione dell’articolo 650 del codice penale e la conseguente denuncia penale.

