San Possidonio, addio a Carlo Bellini “lungimirante imprenditore”

L’imprenditore Carlo Bellini, ben conosciuto nella Bassa, se n’è andato all’età di 74 anni venerdì (il 27 marzo) nella sua stanza del Policlinico di Modena, dove era stato ricoverato la sera prima con dei sospetti di contagio da Covid-19. Così come riportato dalla penna del Resto del Carlino i suoi familiari, in particolare quelli con i quali viveva, sono stati messi in quarantena. Le esequie sono fissate per martedì 31 marzo.

Il cordoglio Forza Italia

“Con grande tristezza salutiamo un vero combattente per la buona agricoltura e per una politica al servizio della gente. Carlo Bellini – ricordano il cons. prov. Antonio Platis, il coordinatore Piergiulio Giacobazzi, on. Benedetta Fiorini, sen. Enrico Aimi – è stato uno straordinario protagonista, negli ultimi 50 anni, delle tenaci battaglie in difesa di ogni produzione locale e si è distinto per aver governato l’evoluzione in campo agricolo.

Non possiamo dimenticare – inoltre – le sue coraggiose battaglie per far luce sulle scomode verità e sugli eccidi partigiani del dopoguerra, a partire dai tragici fatti della “Corriera Fantasma” di San Possidonio. Un testimone che dobbiamo raccogliere.

Anche nell’ultima campagna elettorale per le regionali ricordiamo l’importante incontro sulla cimice asiatica con il presidente della commissione on. Raffaele Nevi e l’on. Fiorini e le sue belle parole di introduzione per la politica che vuole conoscere i problemi prima di offrire soluzioni.”

Antonio Platis

Consigliere Provinciale

Piegiulio Giacobazzi

Coordinatore Provinciale

on. Benedetta Fiorini

Deputata Fi

sen. Enrico Aimi

Senatore FI