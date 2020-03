A San Possidonio ancora nessuna decisione sulla sospensione del pagamento rette asili

A San Possidonio ancora nessuna decisione sulla sospensione del pagamento rette asili. Lo specifica il Comune che, non avendo trasferito i servizi di pubblica istruzione all’Ucman, non è compreso nella decisione di taglio della tariffa che vale invece per tutti gli altri Comuni della Bassa che vi aderiscono.

Aggiungono da San Possidonio che “l’amministrazione Comunale non ha ancora deliberato in merito alla riduzione/sospensione delle rette dei servizi scolastici”

