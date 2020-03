Scende un attimo dal treno, che però riparte con la figlia a bordo

BOLOGNA – Dopo una notte trascorsa in viaggio su un treno a lunga percorrenza, un uomo ha approfittato della fermata a Bologna con qualche minuto di anticipo per scendere e raggiungere il bar che era a pochi metri di distanza, e acquistare la colazione per sua figlia: la bimba nel frattempo era rimasta ad aspettarlo a bordo. Mentre l’uomo però tornava verso il treno, le porte si sono chiuse e il convoglio è ripartito.