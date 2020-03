Scoperto in viaggio in auto con febbre e tosse: denunciato e portato in ospedale

Fermato dalla polizia a Forlì per un controllo, non aveva con sé nessuna autocertificazione, ma una tosse persistente e la febbre. Si tratta di un uomo, residente nel Pesarese, denunciato per aver violato le restrizioni imposte sui movimenti per contrastare la diffusione del Covid-19.

E’ stato controllato al volante della propria vettura, nella zona della stazione ferroviaria. Agli agenti avrebbe detto di non avere avuto tempo per sottoporsi al tampone a causa della necessità di spostarsi in auto. Il personale del 118 è intervenuto, adottando le precauzioni del caso, e ha trasportato l’uomo all’ospedale cittadino dove si trova sotto osservazione. (Ansa)

