Si ricercano professionisti del settore sanitario in Emilia-Romagna

ETJCA – Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, seleziona più di 50 figure da inserire nelle strutture sanitarie del settore pubblico in Emilia Romagna.

La filiale di Reggio Emilia ricerca con urgenza infermieri e operatori socio sanitari, possibilmente con esperienza, da inserire nelle strutture sanitare delle città di Carpi, Mirandola, Modena, Parma, Pavullo, Reggio Emilia e Vignola.

Nello specifico ETJCA seleziona 30 infermieri anche neolaureati per ospedali pubblici di, Carpi, Modena, Mirandola, Parma, Pavullo e Reggio Emilia e Vignola con disponibilità immediata; 10 infermieri per assistenza domiciliare con patente B e disponibilità a lavorare su due turni per le città di Carpi, Mirandola e Modena; 2 infermieri per istituto penitenziario nella provincia di Modena, con disponibilità a lavorare su tre turni; 2 assistenti sanitari per struttura sanitaria del settore pubblico con laurea in assistenza sanitaria; 2 operatori socio sanitari con qualifica per ospedale di Vignola con disponibilità a lavorare su tre turni; infermieri per struttura pubblica di Reggio Emilia con Laurea in scienze infermieristiche, iscrizione aggiornata all’Albo professionale e bollettino di pagamento; 2 infermieri per azienda pubblica Pavullo nel Fregnano.

Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.etjca.it

