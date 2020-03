Il sindaco Goldoni lancia un appello ai Sanfeliciani

SAN FELICE SUL PANARO, VENERDì 13 MARZO – Il Sindaco di San Felice Michele Goldoni ha rilasciato un commento dalla sua pagina di Facebook e un appello a tutti i cittadini di San Felice per dare indicazioni e incoraggiamento nel momento di crisi:

Cari concittadini, viviamo giorni complicati e stiamo affrontando una prova difficilissima che ci impone di modificare radicalmente le nostre vite.

Il Covid- 19 è un nemico subdolo che si è insinuato tra noi, ma non è invincibile.

Per questo vi chiediamo di collaborare con noi per contenere l’epidemia che sta arrivando anche nella nostra Bassa, perché i virus non conoscono frontiere né zone franche.

Restate il più possibile a casa, osservate le norme igieniche di base e uscite solo quando è veramente indispensabile.

Ci arrivano segnalazioni di assembramenti nei parchi di gruppi di cittadini che si affollerebbero in violazione a qualsiasi raccomandazione igienica di prevenzione.

Questi comportamenti sono inaccettabili e rischiano di vanificare gli sforzi e i sacrifici di tutti gli altri.

Mi rivolgo ai genitori, alle famiglie e ai ragazzi: questa non è una vacanza, ma un’emergenza nazionale.

Mi rendo conto delle difficoltà che ci sono a trattenere in casa ragazzini e adolescenti, ma come ho detto viviamo un periodo di eccezionale gravità e tutti noi dobbiamo uniformarci e cambiare almeno per un po’ il nostro modo di vivere e le nostre abitudini, rinunciando a qualcosa.

Più avanti avremo tempo per recuperare.

Abbiamo intensificato la vigilanza e lo faremo ancora di più per prevenire questi comportamenti che non possiamo tollerare.

Abbiamo bisogno di muoverci come una comunità coesa, che rema in una direzione sola.

Mi appello a tutti voi, perché ciascuno faccia la propria parte, rispettando le disposizioni che ci vengono impartite.

I Sanfeliciani sono gente tosta, lo abbiamo già dimostrato ai tempi del terremoto e non ho dubbi che supereremo, insieme, anche questa crisi, dalla quale usciremo ancora più forti di prima.

