Smurfit Kappa assicura tutti i suoi dipendenti contro il Coronavirus

Smurfit Kappa assicura tutti i suoi dipendenti contro il Coronavirus. L’azienda che ha anche sede a Camposanto è leader mondiale nella produzione del cartone ondulato e degli imballaggi industriali, con oltre 20 stabilimenti in Italia ha confermato la notizia tramite una lettera diretta ai dipendenti dal CEO Gianluca Castellini che, con riferimento ai vari DPCM che si sono succeduti nelle scorse settimane, nonchè al Protocollo siglato dalle Parti sociali nello scorso weekend, in tutti i siti operativi sono state attivate tutte le misure di sicurezza previste, che stanno continuamente migliorando, e che hanno, nella maggior parte dei casi, anticipato le previsioni di Legge.

L’azienda ha infatti appena sottoscritto una polizza assicurativa per tutti i dipendenti a livello Italia, con la primaria compagnia Generali, che prevede un pacchetto di garanzie e servizi per la tutela di chiunque contragga il virus COVID-19 e debba essere come conseguenza ospedalizzato. Si tratta di una serie di coperture che, ovviamente, si auspica di non dover mai attivare, ma che nell’eventualità potranno rappresentare un supporto pratico e significativo per chiunque si dovesse sfortunatamente trovare in quelle condizioni. Attualmente tutti i siti di Smurfit Kappa sono aperti e stanno regolarmente operando, al meglio delle loro possibilità, tenuto conto della particolare situazione a livello Italia e ovviamente dei limiti imposti dalle misure di prevenzione e protezione.

«Il nostro compito –dice Castellini– è di garantire la sicurezza di tutti i nostri dipendenti garantendo al contempo la gestione d’impresa e la continuità operativa, con il nostro management a tutti i livelli che, insieme a tutti i dipendenti, affronta e risolve giorno dopo giorno tutte le criticità, piccole o grandi, che è normale emergano in una situazione complessa come quella attuale».

