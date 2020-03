Soliera, approvato il bilancio di previsione 2020-2022

SOLIERA, 24 MARZO – Nella seduta di martedì 24 marzo il Consiglio Comunale di Soliera ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022, insieme all’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), al programma triennale 2020-2022 e all’elenco annuale 2020 dei lavori pubblici. La manovra finanziaria comunale è stata approvata all’unanimità: presenti i gruppi di maggioranza (Partito Democratico, ViviAmo Soliera e Sinistra Ambientalista per Soliera) e il gruppo misto. Assenti i gruppi di minoranza (Lega Salvini Premier, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera).

La seduta si è tenuta in via eccezionale presso il Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, al fine di garantire la massima sicurezza possibile dei partecipanti rispetto all’emergenza sanitaria, compresa la distribuzione all’ingresso di mascherine, guanti e gel igienizzante.

Per il sindaco Roberto Solomita era di vitale importanza arrivare all’approvazione del bilancio preventivo, in un frangente di inedita e straordinaria difficoltà caratterizzata dall’emergenza Coronavirus, permettendo in tal modo all’amministrazione comunale di assicurare elementi di certezza ed efficienza alla propria azione, garantendo un margine di intervento autonomo e flessibile, nonostante le incertezze a livello nazionale e globale.

“Il bilancio che abbiamo approvato”, ha spiegato il primo cittadino, “contiene in modo puntuale l’intero quadro economico in entrata e uscita, compreso il programma degli investimenti qualificanti per il futuro della città, ma non è evidentemente questo il momento per condividerlo con la città, entrando nel merito. Lo faremo non appena avremo superato insieme, con determinazione, collaborazione e consapevolezza, questa emergenza epocale.”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017