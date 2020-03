Soliera, sospesi i pagamenti di alcuni tributi comunali

Il Comune di Soliera ha rinviato al 30 settembre le scadenze del canone Cosap e dell’imposta di Pubblicità. Sono inoltre stati sospesi i pagamenti rateizzati conseguenti ad avvisi di accertamento relativi a tutti i tributi comunali. La decisione presa dalla Giunta comunale s’inserisce nel quadro delle misure nazionali legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In sostanza, vengono sospese le rate di marzo e giugno dell’Imposta Comunale di Pubblicità, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Sono inoltre sospesi i versamenti del Cosap (Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) dei mesi di aprile e giugno, che dovranno essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre. In caso di versamento rateale, risulta di conseguenza fissata al 30 settembre la scadenza delle prime tre rate.

Resta ferma la scadenza del 30 aprile prevista per il versamento nei casi previsti all’art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 (occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi).

Sono sospesi infine anche i versamenti previsti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio per chi doveva pagare in conseguenza di avvisi di accertamento. In questo caso la nuova scadenza è quella stabilita dal Governo per le riscossioni coattive (attualmente il 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe che dovessero venir decise).

Per richiedere ulteriori informazioni, scrivere a tributi@comune.soliera.mo.it o telefonare allo 059.568537.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017