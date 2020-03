A Soliera un decesso per Coronavirus

DOMENICA 22 MARZO 2020 – A Soliera un decesso per Coronavirus. E’ stato comunicato nel report dell’Susl chedomenica 22 marzo ha fatto il punto sull’epidemia da Coronavirus che ha colpito il nostro territorio. Nelle ultime 24 ore sono stati 101 i morti in Emilia-Romagna e 12 i decessi legati al virus nella nostra provincia. A Soliera, purtroppo, non ce l’ha fatta un uomo di 84 anni.

Parla il sindaco di Soliera Roberto Solomita



Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017