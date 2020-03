Sospensione pagamento rette asilo, il centrosinistra incalza Palazzi: “Decida”

Sospensione pagamento rette asilo, il centrosinistra incalza Palazzi: “Decida”.Finale Emilia è uno dei pochissimi Comuni in cui ancora non è stata presa una decisione riguardo l’aiuto alle famiglie colpite dalle restrizioni dell’ordinanza Coronavirus. Pratcamente ovunque è stato decisio che, non essendoci le scuole aperte, non bisogna pagare le rette e la mensa. A Finale no.

Scrivono i consiglieri Stefano Lugli (Sinistra Civica), Elena Terzi e Pierpaolo Salino (Civica) e Andrea Ratti (Pd):

L’Unione e molti altri comuni hanno già assunto provvedimenti per la riduzione delle tariffe mensili di frequenza del nido d’infanzia e di accesso ai servizi a supporto della frequenza scolastica, come ad es la mensa. Dalla giunta Palazzi ancora non c’è stata alcuna comunicazione, quindi abbiamo presentato questa interrogazione perchè crediamo che le famiglie interessate dalla sospensione dei servizi scolastici abbiano diritto di ricevere delle risposte, possibilmente tempestive.

