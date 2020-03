Sospesi i prelievi di sangue in tutti i punti Ausl della provincia

Da oggi, martedì 10 marzo, sono sospese le prestazioni prenotate presso i punti prelievi dell’Ausl della provincia di Modena. Saranno comunque effettuati presso i Punti prelievi le prestazioni in urgenza U e B, i prelievi per la terapie anticoagulanti (Tao) e gli esami per la gravidanza

