Sospesi tutti i mercati, non ci saranno neanche le bancherelle alimentari

Sospesi tutti i mercati, non ci saranno neanche le bancherelle alimentari. Saranno sospesi i mercati ordinari e straordinari, inclusi i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. A San Felice sul Panaro Comune annuncia che lunedì 23 marzo non si svolgerà il tradizionale mercato a San Felice sul Panaro, in seguito all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia- Romagna Stefano Bonaccini dello scorso 21 marzo. Chiusi anche tutti i cimiteri comunali fino al 3 aprile.

Anche da Concordia parlail Comune: fino al 3 Aprile, non si svolgeranno il “mercato contadino a Km 0” del martedì mattina e il mercato del venerdì mattina (compresi i banchi alimentari).





