Spazzatura, chiudono i centri di raccolta di Mirandola

MIRANDOLA – Da lunedì 23 marzo i nostri centri di raccolta di Mirandola (via Rangona e Belvedere) saranno aperti alle sole utenze non domestiche (imprese) per garantirne le esigenze lavorative.

In tutti Comuni gestiti da AIMAG i centri di raccolta rimarranno aperti al pubblico solo per l’eventuale restituzione di contenitori.

Alla struttura non potranno accedere più di 2-3 cittadini contemporaneamente.

Evitate file e collaborate con gli operatori del centro raccolta.

Dal 21 marzo tutti i centri di raccolta saranno chiusi nella giornata del sabato.

Per maggiori è possibile contattare il Numero Verde AIMAG 800 018405.

