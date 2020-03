Spesa anche in un altro comune se il supermercato è il più vicino

Una nuova circolare del Ministero dell’Interno spiega che la spesa la si può fare sì in un altro Comune rispetto a quello di residenza purchè il punto vendita scelto sia quello più prossimo alla propria abitazione.

“Un dubbio che adesso viene definitivamente chiarito: si può fare la spesa fuori dal proprio comune se è nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all’entrata, all’uscita e all’interno dei punti vendita.

Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”.

