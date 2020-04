Stazione dei Carabinieri di Medolla: nuovi orari di apertura

In via eccezionale, al fine di incrementare i servizi di controllo del territorio e in relazione al minore afflusso di cittadini, l’orario di apertura al pubblico della Stazione dei Carabinieri di Medolla: dal lunedì al Sabato: 8.30/13.30 e 14.30/16.30. Festivi: 8.00/13.00

Al di fuori degli orari indicati sarà attivo il sistema telecitofonico che garantirà comunque la possibilità per i cittadini di contattare il comando.

