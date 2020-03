SuperEnalotto, a Medolla messo a segno un “5” da 14 mila euro

MEDOLLA – Emilia Romagna a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera in regione sono state centrate due vincite con i “5” da 13.758,02 euro ciascuna. Una vincita, riporta Agipronews, è stata centrata a Ferrara presso il Gran Bar Tabacchi di via Veneziani 1. L’altra schedina vincente è stata convalidata a Medolla, in provincia di Modena, alla Tabaccheria di via Roma 76. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 30,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 28 gennaio 2020, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Emilia Romagna è stato realizzato l’ultimo Jackpot del 2018, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

