Tante idee per i bimbi sulla pagina Facebook dei Servizi per l’infanzia dell’Unione Terre d’Argine

NOVI, SOLIERA, CARPI E DINTORNI – Tante idee per i bambini sulla pagina Facebook dei Servizi per l’infanzia dell’Unione Terre d’Argine.

Una pagina Facebook dedicata ai Servizi per l’infanzia dell’Unione: è stata attivata in questi giorni, ed è dedicata non solo agli utenti dei nidi e delle materne, ma in generale a tutti i genitori del territorio.

All’indirizzo https://www.facebook.com/ servizi06unioneterredargine ogni giorno il Coordinamento pedagogico dei servizi da zero a sei anni, il personale educativo e insegnante pubblicheranno materiali utili alle famiglie: approfondimenti tematici, suggerimenti di iniziative in Rete che promuovono esperienze di qualità per i bambini, e rimandi ai documenti ufficiali sull’emergenza; altri materiali invece saranno indirizzati direttamente ai bambini, come ad esempio videoletture.

Materiale che le educatrici e le insegnanti hanno iniziato a produrre fin dai primi giorni di chiusura dei servizi educativi: video o inviare messaggi ai bambini e alle famiglie per far sentire la propria vicinanza, per mantenere viva la relazione e condividere emozioni.

« Desideriamo che questi materiali – spiegano dai Servizi – possano arrivare a tutti i bambini e le famiglie dell’Unione, non solo a quelli per cui sono stati pensati, per sentirci insieme e vicini anche in queste settimane, per condividere ed affrontare qualcosa di assolutamente nuovo per tutti. »

« L’Unione Terre d’Argine c’è. Uniti è più semplice », scrive l’assessorA Paola Guerzoni nel primo post di apertura della pagina.

