Teatro Sociale di Finale Emilia: progetto approvato, manca l’ok della Regione

Il progetto esecutivo per il Teatro Sociale di Finale c’è ed è stato “approvato dalla giunta lo studio di fattibilità della Casa del Custode del Teatro, che attende l’ok della Regione. Se approvato, sarà affidato l’incarico per il progetto esecutivo”. Queste le novità che si leggono sul Resto del Carlino di Modena.

Così come spiega lo stesso primo cittadino Sandro Palazzi ai cronisti “Il progetto del Teatro sarà inviato a giorni in Regione e se approvato dalla Struttura commissariale daremo il via al cantiere compatibilmente con il superamento di questo drammatico periodo storico, che per noi della Bassa modenese si somma al terremoto” . Il Teatro Sociale ha subito infatti gravi danni a causa delle scosse sismiche del 2012.

Per la ricostruzione delle opere pubbliche di Finale, la struttura commissariale ha messo a disposizione del Comune 35,7 milioni di euro per rispettivi 52 interventi, e non sono mancate le polemiche delle opposizioni nel corso degli ultimi anni sul fatto che la giunta Palazzi è riuscita, al momento, ad usufruire di poche risorse a causa della sua lentezza.

