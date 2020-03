San Possidonio, tenevano il locale aperto alle 21, segnalati dai Carabinieri

SAN POSSIDONIO – Nella notte tra l’8 e il 9 marzo, nell’ambito dei controlli messi in campo al fine di verificare il rispetto del decreto in tema di contenimento della diffusione da Codiv-19, la Compagnia carabinieri di Carpi ha segnalato alla Procura modenese tre persone per violazione dei divieti imposti nel provvedimento. Due di loro, gestori di un ristorante a San Possidonio, anziché chiudere i battenti alle ore 18.00, hanno tranquillamente proseguito l’attività; alle ore 21, momento del controllo, era sedute ai tavoli circa 50 avventori.

L’altro, gestore di un locale notturno nella zona delle Terre d’Argine, invece, ha permesso l’ingresso ad avventori e ballerine (circa una trentina in tutto). Entrambi i locali sono stati fatti velocemente sgomberare e la posizione dei gestori è stata segnalata ai rispettivi comuni, come esplicitato nel decreto, finalizzati alla valutazione di sospensione dell’attività.

