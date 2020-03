Terzo caso di Coronavirus a Bastiglia, la sindaca: “Momento davvero pesante per la nostra comunità”

Terzo caso di Coronavirus a Bastiglia, la sindaca: “Momento davvero pesante per la nostra comunità”. Mentre si arricchisce di nuovi casi tutta l’area della Bassa, Bastiglia registra il suo terzo infetto. I casi, tre, sono di diversa gravità, perchè per due persone di è reso necessario il ricovero in ospedale mentre la terza è in isolamento a casa. Si tratata di persone tutte collegate tra loro.

Ne dà notizia la prima cittadina Francecsa Silvestri, che scrive:

Abbiamo purtroppo il terzo caso positivo al covid-19 a Bastiglia. Voglio esprimere vicinanza alla famiglia a cui mando i miei auguri più sinceri. È un momento davvero pesante per la nostra comunità, come per il resto della nazione. Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti, per questo stasera voglio ribadire ancora una volta l’importanza di osservare le disposizioni che in questi giorni abbiamo ricevuto. Facciamolo con rigore e usciremo da questa situazione più velocemente.

