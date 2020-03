Tomei: “Abbiamo scongiurato il pericolo di fermare il nostro sistema produttivo”

“Abbiamo scongiurato il pericolo di fermare il nostro sistema produttivo”.Così il presidente della Provincia di Modena, Giandomenico Tomei, commenta la misure restrittive anti Coronavirus previste per la Zona Critica di Modena.

Scrive Tomei che “Abbiamo scongiurato il pericolo di fermare il nostro sistema produttivo, pur stabilendo regole stringenti che vanno nella direzione del contenimento del contagio. Siamo soddisfatti e certi che questo sia il segnale che la direzione intrapresa sia quella giusta. A chi mi chiede cosa fare, suggerisco di farsi formalizzare dal proprio datore di lavoro la necessità di spostamento, in modo tale da potersi muovere senza il rischio di incorrere in misure restrittive.

Sono certo che sapremo essere Comunità come lo siamo stati in passato quando abbiamo superato prove altrettanto dure. Vi chiedo di essere attenti alle norme igieniche che ci vengono raccomandate, alle prescrizioni per evitare il contagio e più in generale a far prevalere, nella nostra routine quotidiana, quella cura particolare verso chi ci sta intorno. Fidiamoci, stiamo uniti e vinciamo insieme questa battaglia!”

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017