Traverse e pannoloni, Serenity garantisce la consegna a domicilio

Ausili assorbenti. Per tutelare la salute dei cittadini la Ausl di Modena ha predisposto la chiusura al pubblico dei distretti sanitari, causa Covid-19.

Serenity garantirà il servizio di consulenza infermieristica da remoto agli utenti per attivazioni del servizio a domicilio, richiesta di informazioni e modifiche della fornitura

Con questo servizio, garantito in remoto ai contatti indicati, Serenity offre supporto alle AUSL e continuità di servizio agli utenti.

· Gli utenti che ancora non usufruiscono del servizio a domicilio sono pregati di rivolgersi ai contatti indicati

· Nonostante Covid-19 il servizio di consegna domiciliare è garantito da Serenity con regolarità

Vista la situazione particolare creata da Covid-19, Serenity è impegnata nel fornire il massimo supporto alle AUSL, insieme alla continuità del servizio ai propri utenti. Per questo motivo l’azienda ritiene utile fornire alcune informazioni di servizio.

Dopo le necessarie limitazioni al pubblico nei distretti sanitari della Ausl di Modena causa Coronavirus, per evitare il sovraffollamento delle sale di attesa, Serenity continua a garantire il servizio infermieristico agli utenti per attivazioni della consegna degli ausili assorbenti a domicilio, richiesta di informazioni, modifiche della fornitura e assistenza in generale.

A causa di tali limitazioni il servizio viene ora erogato in remoto ai seguenti contatti:

Sede di Modena

Tel. 059.438200

Mail: pannolonimodena@gmail.com

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Sede di Castelfranco Emilia

Tel. 059.929351

Mail: pannolonicastelfranco@gmail.com

Martedì dalle 14.00 alle 17.00

Sede di Mirandola

Tel. 0535.602169

Mail: protesicamirandola@ausl.mo.it

Martedì – Mercoledì dalle 8.30 alle 11.30

Sede di Carpi

Tel. 059.659972

Mail: protesicacarpi@ausl.mo.it

Lunedì – Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00

Sede di Vignola

Tel. 059.777074

Mail: ufficioprotesicavignola@ausl.mo.it

Martedì dalle 9.00 alle 12.00 – Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Sede di Pavullo

Tel. 0536.29111

Giovedì dalle 14.30 alle 18.00

Sede di Sassuolo

Tel. 0536.863671

Lunedì dalle 13.00 alle 18.30 – Mercoledì 8.00 alle 12.30

Per informazioni sulle consegne è attivo il numero verde 800 719702 dalle 9.00 – 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Serenity invita tutti gli utenti, a maggior ragione in questo momento, a seguire le indicazioni e contattare i riferimenti indicati in caso di necessità, così da poter continuare ad usufruire del servizio e al tempo stesso lasciare i distretti AUSL concentrati a gestire la situazione creata da Covid-19.

