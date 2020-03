Tributi comunali a Finale Emilia: differimento termini di pagamento

Al fine di agevolare i contribuenti in questo periodo di emergenza, con delibera di Giunta n. 50 del 26 marzo 2020 l’Amministrazione Comunale ha disposto di:

-differire al 30 giugno 2020 il pagamento dell’imposta di pubblicità (ICP) in scadenza il 31 marzo 2020 e di differire, in caso di pagamento rateizzato, al 30 novembre 2020 la rata in scadenza il 31 marzo 2020;

-differire al 30 giugno 2020 il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) in scadenza il 31 marzo 2020 e di differire, in caso di pagamento rateizzato, al 30 novembre 2020 la rata in scadenza il 31 marzo 2020;

di sospendere le rate relative alle rateazione di tutti gli accertamenti relativi ai tributi comunali nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 30 giugno 2020, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazioni previsto nei regolamenti comunali;

di prevedere comunque che il contribuente possa versare volontariamente alle scadenze previste, anche se differite o sospese.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017