Ecco tutte le iniziative digitali della biblioteca di Mirandola

“Una biblioteca che… scoppia di salute culturale e pronta a contagiare digitalmente tanti cittadini, grandi e piccoli.” Così, l’assessora alla Cultura del Comune di Mirandola Marina Marchi, in riferimento all’iniziativa “L’Almanacco di Garin”: insieme di proposte messe in campo unitamente all’Ufficio Cultura, per essere vicino agli utenti mirandolesi della biblioteca comunale, nonostante la chiusura della struttura.

Parte infatti in questi giorni sulla pagina Facebook – https://www.facebook.com/begmirandola/ – della biblioteca “Eugenio Garin” una programmazione giornaliera di pubblicazioni ampia e variegata. Si va dalla lettura di poesie – dei grandi autori della letteratura italiana e mondiale – ai testi dialettali; dai passi scelti dei romanzi degli scrittori più noti, alle ricette di cucina. Lo scaffale digitale offrirà consigli di letture e libri che potranno essere prenotate e scaricate dal sistema bibliotecario digitale. Non mancheranno poi le letture animate per bambini, giochi, fiabe e filastrocche. “Abbiamo poi pensato – continua l’Assessore – ad una rubrica, “Il cinema in salotto”, curata da Fabio Carletti, co-fondatore e direttore del blog di cinema trashcult (www.trashcult.com) e co-fondatore e redattore di Niente Spoiler (www.nientespoiler.it), specializzato in cinema e serie tv. Sarà un modo per dare consigli sui film serali in programma in tv. Quindi non poteva mancare la musica data anche la tradizione mirandolese. Ci sarà infatti uno spazio dedicato ed apposito gestito dalla Fondazione scuola di musica “C. G. Andreoli di Mirandola. Infine gli appuntamenti culturali tra letture, brevi riflessioni ed approfondimenti dedicati ad idee, al pensiero letterario e filosofico e a particolari figure, fra le quali quella di Giovanni Pico.”

“Lo scopo è semplicemente quello di essere presenti anche se a distanza. Di continuare ad offrire un servizio, svolgendo comunque un tipo di attività culturale con la tecnologia a nostra disposizione. Così da far sentire la biblioteca “Eugenio Garin” vicina e attiva ai tanti utenti”, conclude l’assessore Marchi.

Il servizio. Sarà dunque possibile leggere ebook e quotidiani, ascoltare contenuti audio e video, accedere agli archivi fotografici e alle varie banche dati, e sempre in modo gratuito. È sufficiente essere iscritti alle biblioteche. E per chi non lo è, può farlo a distanza iscrivendosi a Media Library On Line (MLOL), una sterminata biblioteca digitale seguendo una procedura on-line: http://bit.ly/iscrizioni-mlol. Per i bambini, in attesa di riprendere le iniziative della biblioteca, si segnalano alcuni link per continuare ad ascoltare le storie: www.babalibri.it/ascolta-le-storie; https://www.lezionisulsofa.it/category/letture/; https://www.artebambini.it/…/iorestoacasa-noirestiamoincon…/

