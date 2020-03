Un caso di Coronavirus a Nonantola

. Lo rende noto la sindaca Federica Nannetti:

🔴 AGGIORNAMENTO IMPORTANTE CORONAVIRUS

Nell’ambito delle indagini epidemiologiche relative al coronavirus è stata confermata una positività in una persona residente nel territorio comunale di Nonantola, che si trova attualmente ricoverata.

I protocolli sanitari previsti sono stati regolarmente applicati, i contatti sono stati individuati, collocati in isolamento domiciliare, seguiti dalle strutture sanitarie preposte.

Ai cittadini non coinvolti dall’indagine epidemiologica in corso non è richiesta alcuna particolare misura se non quella di attenersi alle indicazioni ministeriali e regionali per una corretta prevenzione, a protezione di sé stessi e degli altri.

“Innanzitutto voglio fare gli auguri al nostro concittadino perché possa guarire quanto prima e rientrare a casa propria. In seconda battuta, ma altrettanto importante, mi preme rassicurare i miei cittadini affinché si possa continuare a trovare una normalità pur nella straordinarietà della situazione dimostrando una volta di più di essere una comunità coesa. Come istituzioni, insieme a Protezione civile e ad Azienda sanitaria, stiamo facendo tutto quanto previsto dai nostri protocolli. E’ importante però che anche ciascuno di noi faccia la sua parte, attenendosi nel proprio “piccolo”alle indicazioni che da giorni vengono ricordate, seguendo con senso civico i protocolli sociali e sanitari corretti. Altrettanto importante è attenersi solo alle fonti istituzionali ed evitare di diffondere notizie non certe che possano creare ingiustificato allarmismo. Quotidianamente daremo aggiornamenti e provvederemo ad informarvi”

🔴 INFORMAZIONI UTILI

Le Aziende sanitarie modenesi, in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, FIMMG – Federazione Medici di Medicina Generale e FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, hanno predisposto uno schema con i numeri utili per contattare le autorità sanitarie in merito al Coronavirus, al fine di informare in maniera corretta i cittadini sui percorsi da utilizzare nelle diverse circostanze che si possono verificare.

La raccomandazione in caso di sintomatologia come febbre e sintomi respiratori è comunque di non accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso, ospedale, ambulatori, ma di contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico di continuità assistenziale o, in caso di sintomatologia grave o situazioni di emergenza, il numero 118.

La collaborazione dei cittadini, sin qui preziosissima, è infatti fondamentale per garantire la massima protezione degli operatori sanitari, oltre che dei cittadini stessi.

🔴 NUMERI UTILI

Per sintomi respiratori – per aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio – per essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus COVID – 19: Non bisogna recarsi in Ospedale, al Pronto Soccorso o in Ambulatori, ma contattare il proprio medico/pediatra o chiamare il 1500

🔴 SOLO IN CASO DI EMERGENZA: chiamare il 118

– Se non si hanno sintomi ma si è soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle zone a rischio, si deve rimanere in casa e riferirlo al Servizio di Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena al 059 3963663 (numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 30 alle 18 e il sabato dalle 8 30 alle 13) oppure inviare una mail a coronavirus@ausl.mo.it

Per informazioni è possibile contattare il numero verde regionale, attivo tutti i giorni dalle 8 30 alle 18: 800 033 033

🔴 MISURE IGIENICHE E ALTRE INFORMAZIONI

Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona.

Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).

Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus.