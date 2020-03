C’è un contagio da Coronavirus a Ravarino. Ne dà notizia il Comune.

La sindaca Maurizia Rebecchi: “Vorrei innanzitutto esprimere la mia vicinanza alla persona coinvolta e fargli i migliori auguri di una pronta guarigione. In questa delicata fase in cui è indispensabile la collaborazione di tutti, invito i miei concittadini a reperire le informazioni utilizzando esclusivamente fonti istituzionali attraverso le quali, costantemente, si provvede alla comunicazione di notizie e aggiornamenti” – .

Nell’ambito delle indagini epidemiologiche relative al coronavirus è stata confermata una positività in una persona residente nel territorio comunale di Ravarino, persona che attualmente si trova ricoverata. I protocolli sanitari previsti sono stati regolarmente applicati, i contatti sono stati individuati, collocati in isolamento domiciliare, seguiti dalle strutture sanitarie preposte. Ai cittadini non coinvolti dall’indagine epidemiologica in corso non è richiesta alcuna particolare misura se non quella di attenersi alle indicazioni ministeriali (di seguito elencate) per una corretta prevenzione, a protezione di sé stessi e degli altri.

🔴 INFORMAZIONI UTILI

Le Aziende sanitarie modenesi, in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, FIMMG – Federazione Medici di Medicina Generale e FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, hanno predisposto uno schema con i numeri utili (che riportiamo qui sotto) per contattare le autorità sanitarie in merito al coronavirus, al fine di informare in maniera corretta i cittadini sui percorsi da utilizzare nelle diverse circostanze che si possono verificare.

➡️ La raccomandazione, in caso di sintomatologia come febbre e sintomi respiratori, è comunque di NON accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso, ospedale, ambulatori, ma di contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico di continuità assistenziale o, in caso di sintomatologia grave o situazioni di emergenza, il numero 118.

➡️ La collaborazione dei cittadini, sin qui preziosissima, è infatti fondamentale per garantire la massima protezione degli operatori sanitari, oltre che dei cittadini stessi.

È importante ribadire ancora una volta le misure igieniche di protezione individuale contenute nell’Ordinanza del Ministero e della Regione Emilia-Romagna per prevenire la diffusione di malattie infettive.

🔴 Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.