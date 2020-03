Un decesso per Coronavirus a Novi di Modena

GIOVEDì 26 MARZO 2020 – Un decesso per Coronavirus a Novi di Modena. E’ stato reso noto giovedì 26 marzo 2020 e ne dà notizia il quotidano report dell’Ausl sull’espansione del contagio da Coronavirus.

Complessivamente, nelle ultime 24 ore, sono state 10 le persone decedute e trovate positive al Coronavirus. In tutta l’Emilia-Romagna (qui c’è il report regionale) hanno perso la vita 97 cittadini.

A Novi non ce l’ha fatta un uomo di 72 anni. E’ il secondo decesso per Coronavirus che si registra in pochi giorni nella cittadina modenese.

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

