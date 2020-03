Un decesso per Coronavirus a San Felice sul Panaro

MARTEDì 24 MARZO 2020 – Un decesso per Coronavirus a San Felice sul Panaro. E’ quanto emerge dal report sull’espansione dell’epidemia da Coronavorus nella provincia di Modena redatto dall’Ausl.

Purtroppo non ce l’ha fatta un uomo di 89 anni, originario di Camposanto, che viveva nella casa di riposo a San Felice sul Panaro. Un altro decesso, avvenuto sempre il 24 marzo, ha riguardato una signora di Novi e nella nostra zona risulta anche un nuovo decesso per Coronavirus a Soliera. Complessivamente nella provincia di Modena nelle ultime 24 ore sono state portate via dal terribile virus 11 persone.

In tutta la regione a martedì 24 marzo risultano 719 nuovi contagi.

Il sindaco di San Felice, Miche Goldoni, spiega la situazione su Facebook

