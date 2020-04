Un gran bel gesto di solidarietà dal fornaio di San Martino Secchia per dare scacco al Coronavirus

SAN MARTINO SECCHIA, SAN PROSPERO – Giampaolo Giardina, il fornaio di San Martino, si è reso disponibile per la fornitura di pane per chi ad oggi ha problemi di approvvigionamento. Il suo messaggio attraverso i gruppo “Sei di San Pospero se…” riportato integramente:

Se qualcuno ha bisogno di pane, io sono disponibile a offrirlo senza nessuna vergogna. Sono tempi duri per tutti ma soprattutto per i più piccoli che sono chiusi in casa. Contattatemi in privato ok? Grazie. Forza San Prospero, ce la faremo.