Un nuovo infetto da Coronavirus a Carpi, più di 90 persone in quarantena

Un nuovo infetto da Coronavirus a Carpi, più di 90 persone in quarantena. Il punto lo fa, lunedì 2 marzo alle 13, il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. In città c’è il più alto numero di infetti dei 25 riscontrati in provincia, tutti contagiati di contatto in contatto dal virus che ha colpito l’imprenditore edile 62enne che era stato a Codogno per lavoro qualche settimana fa.

E mentre lui è grave in Terapia Intensiva, si moltiplicano i casi collegati, tra cui quello dell’uomo residente a Novi la notizia del cui contagio è stata diramata qualche giorno fa. Di infetti, intanto, oltre ai due di domenica ne è stato riscontrato uno nuovo lunedì.

“Carpi continua a essere il terzo Comune della Regione EmiliaRomagna per contagiati e a oggi sono 90 le persone poste in isolamento per non propagare il virus. Grazie alla collaborazione con le altre istituzioni abbiamo emananato una nuova ordinanza che ci allinea ad alcuni comportamenti e integra il decreto della presidenza dei ministri. Noi ci aggiugiamo una prescrizione di chiusura fino a mercoledì per i centri sportivi e le palestre, le piscine e i campi da gioco, anche per gli allenamenti. Tre giorni che riteniamo fondamentali per un dialogo aperto col mondo sportivo per permettere di sanificare e poi riaprire le attività sportive a norma delle prescrizioni del Governo”.

