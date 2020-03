Un morto e 19 infetti per Coronavirus nella residenza per anziani di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO, MERCOLEDì 25 MARZO 2020 – Un morto e 19 infetti per Coronavirus alla Casa protetta per anziani di San Felice. E’ il drammatico bilancio dell’espansione del contagio che riguarda i piccolo Comune in provincia di Modena, confermato dall’Asp unione Area Nord dopo i dati diffusi ieri dall’Ausl di Modena. La notizia fa il paio con quella giunta dai sindacati su quanto avviene alle poste di San Felice.

Scrivono dall’Asp

In seguito alla positività al Covid-19 di due ospiti della casa residenza, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena, su precisa richiesta del medico di struttura, si è attivata per sottoporre a tampone altri 25 ospiti con sintomatologia sospetta. Prima che fosse possibile effettuare il tampone stesso, il 19 marzo scorso un ospite è stato ricoverato in ospedale dove purtroppo è deceduto il 23 marzo. Nella serata dello scorso 24 marzo sono arrivate molte risposte dei tamponi effettuati che hanno mostrato un totale di 19 ospiti positivi, cinque negativi e due ancora in attesa di esito. Per quanto riguarda il personale, infermieri e operatori socio sanitari, ad oggi nessun caso positivo; sui soggetti sintomatici l’Igiene ha dato indicazioni di quarantena. Il Servizio di Igiene Pubblica deciderà le misure di sorveglianza sanitaria che saranno attuate nei prossimi giorni sia sugli altri ospiti che sugli operatori

