Unione del Sorbara, i sei sindaci all’unisono: “Riduciamo i rischi, non freghiamocene”

I sei sindaci dei dell’Unione del Sorbara insieme in un video contro il Coronavirus. Ognuno di loro spiega perchè è importante rispettare le norme di sicurezza e sprona i cittadini a non uscire di casa, per la sicurezza di tutti: “La situazione è grave e lo scenario strano e surreale. Adesso è indispensabile ridurre la socialità al minimo per non correre rischi”.

“Ogni volta che decidi di fregartene aumenta il rischio”

“L’unico contagio ammesso è quello del sorriso”

