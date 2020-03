Va a spasso senza motivo, denunciato a Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Proseguono le attività di controllo del territorio attuate dai carabinieri del comando provinciale di Modena, Nell’ambito di tutta la provincia, Coordinate dalle quattro compagnie del territorio.

Nell’ambito di tale attività, sono state oltre 200 le persone fermate e controllate. Nel corso di tali controlli, i carabinieri di Sassuolo, Vignola e Castelnuovo Rangone hanno accertato tre violazioni alle norme in vigore di contenimento del Virus. Anche i carabinieri di Concordia hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di una persona in giro nel centro abitato senza alcuna necessità.

