Vallalta, segnalazione da via Chiodera: pali della luce pericolosamente inclinati

E’ un residente a pubblicare su Facebook la situazione in via Chiodera a Vallalta. “Siccome le segnalazioni in comune a Concordia le ho fatte da tempo e protocollate – lamenta il cittadino – condivido queste bellezze. Oggi il vento tira da Est, quindi pendono verso la strada purtroppo, spero giri da Ovest per passare in sicurezza”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017