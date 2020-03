Vanno a cena fuori e gli rubano le chiavi di casa dall’auto: appartamento svaligiato

BOMPORTO – Vanno a cena fuorie gli rubano le chiavi di casa dall’auto: appartamento svaligiato. E’ accaduto a Bomporto l’altra sera, vittima una famiglia di Sorbara.

Racconta il derubato che sabato sera erano andati con degli amici in un ristorante a 15 minuti da casa, uscendo verso le 20.

Alle 23, finito di cenare, “Siamo usciti e partiti per tornare, mi accorgo di avere una gomma bucata. Decido di andare piano piano e raggiungo Sorbara, parcheggio e….non trovo le chiavi in macchina – racconta – Cerco ovunque ma niente, dopo mezz’ora mi rassegno e chiamo i vigili del fuoco. Vengono, aprono facilmente la porta perché non aveva più le mandate e troviamo tutto sottosopra. I ladri ci hanno fatto visita”.

Il furto delle chiavi di casa è avvenuto in pochi minuti. Il ladro ha anche rubato il libretto di circolazione su cui è annotato l’indirizzo di casa del proprietario, ha bucato una gomma per rallentare la corsa dell’auto e guadagnare tempo, poi ha raggiunto l’appartamento a Sorbara ed è entrato direttamente dal portone, rubando poi tutto il rubabile.

Indagano i Carabinieri,

