Vanno spasso e a chiacchierare come nulla fosse, il sindaco tira le orecchie ai “Furbetti dell’emergenza”. Le belle giornate di sole spingono alcuni ad andarsene in giro come se l’emergenza sia finita. Ma non è così. E se lo fanno, continuerà ancora a lungo.

E’ il sindaco di Novi, Enrico Diacci, a parlare, ma il suo discorso vale per tutti i Comuni. qualcosa è cambiato nella percezione delle persone, o forse hannno autonomamente deciso che non devono più preoccuparsi. Ma così mettono in pericolo se stessi e gli altri.

Spiega Diacci:

“Devo fare una tiratina d’orecchie in questa week end la situazione ci è sfuggita di mano. Sabato sera è stata anche elevata una sanzione a Novi per mancato rispetto delle norme e sono arrivate varie segnalzione dei furbetti dell’emergenza Approfittando della bella giornata, chi era in bici lontano da casa, chi era a spasso col cane e si fermabv a chiaccherare allegramente in gruppo, chi andava in giro in coppia col bimbo col passeggino, per non parlare anche di tutte la sanzioni a livello nazionale, oltre 6 mila solo domenica.

Se non manteniamo comportamenti corretti – ricorda il sindaco – va a discapito di tutti, e i provvedimenti continueranno ancora. Solo insieme si vince, nessuno di noi è esentato dal mantenere un comportamento corretto e stare in casa in questi giorni”