Venturi replica a Greco: “Non cancelleremo nessun servizio dall’ospedale di Mirandola. No a polemiche inutili”

“Non cancelleremo nessun servizio dall’ospedale di Mirandola. No a polemiche inutili”. Il commissario ad acta della Regione per l’emergenza Coronavirus replica alle affermazioni del sindaco di Mirandola, Alberto Greco, preoccupato che lo spostamento di vari reparti a Carpi snaturi in via definitiva l’ospedale di Mirandola. Non sarà così, spiega il commissario Venturi, che bolla come “inutile” la polemica.

Ecco cosa dice Venturi:

“A proposito di unità delle persone e di senso della comunità, ho letto un’unica polemica che si è sviluppata nel modenese, sull’ospedale di Mirandola, da parte del Comune di Mirandola, sul fatto che l’Azienda AUSL ha deciso di trasferire reparti da un’ospedale all’altro, tra Carpi e Mirandola: arrivando a dire che si sono ospedali più sporchi e ospedali meno sporchi. Risparmiamoci queste considerazioni: gli ospedali sono tutti puliti al massimo di quello che noi siamo capaci di fare, a tutti stiamo chiedendo uno sforzo pazzesco, non ci sarà nessun servizio che verrà cancellato, anzi questa lezione ci servirà per migliorare ancora gli ospedali, per mettere in tutti gli ospedali più letti di terapia intensiva e meno letti generici, lo stiamo già facendo, lo abbiamo fatto, continueremo a farlo. Non abbiamo bisogno in questo momento di fare polemiche inutili e non le stiamo facendo. Abbiamo bisogno di sapere che ogni ospedale deve fare la sua parte, ogni comunità deve fare la sua parte, nel disegno che in questo caso i sindaci nella Conferenza sociale e sanitaria hanno stabilito e ci teniamo le polemiche per un futuro migliore. Non vedo polemiche, non solo tra i comuni ma nemmeno tra regioni di segno politico differente. Abbiamo bisogno di essere vicini per superare una difficolta cosi forte, tra l’altro nell’Ospedale di Mirandola stiamo anche lì sperimentando il Tocilizumab, il farmaco anti-artritico che usiamo contro questo virus. Insomma stiamo facendo ogni sforzo e non lo stiamo facendo contro qualcuno, lo stiamo facendo per tutti. E’ per questo che chiedo l’unità di tutti e la comprensione relativamente ad una situazione così difficile come quella che stiamo affrontando”.