Viabilità modificata tra Pavignane di S.Felice e Massa Finalese

FINALE EMILIA – A Finale Emilia a partire da venerdì 6 marzo i veicoli a due ruote non potranno circolare, per motivi di sicurezza, lungo un tratto della provinciale 8 dall’intersezione con la provinciale 9 a Pavignane fino all’inizio centro abitato di Massa Finalese; analogo provvedimento è stato deciso nel territorio di Mirandola per un tratto della provinciale 7.2, diramazione del Passo dei Rossi, dalla fine del centro abitato di San Martino Spino fino al confine mantovano.

Gli operatori del servizio provinciale Viabilità, inoltre, stanno allestendo in questi giorni la segnaletica verticale relativa a ulteriori limitazioni che scatteranno la prossima settimana.

