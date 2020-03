Webinar live a oltranza sui principali mercati finanziari: COME TI BATTO LA COVID

Le strategie e le valutazioni esperte di quattro trader esperti, per comprendere i movimenti dei prezzi in questa fase storica della finanza moderna. Tutto comodamente da casa lunedì 23 marzo dalle 14.30. Basta fare in autonomia una donazione di almeno 97 euro alla Croce Rossa Italiana. A disposizione, esperti quali Alessandro Aldrovandi, Saverio Berlinzani, Giovanni Lapidari, Enrico Malverti.

Un Webinair perché anche gli operatori finanziari possono e devono dare il loro contributo a chi in prima fila combatte per la nostra salute, con un duplice scopo. Fornire un supporto ai tanti investitori che desiderano capire come muoversi al meglio sui mercati attuali. Raccogliere fondi per comprare materiale sanitario da donare ai nostri Ospedali per la lotta al Coronavirus. Per iscriversi, basta andare su questo sito e compilare il form a fine pagina.

Il pagamento andrà fatto alla Croce Rossa Italiana

https://www.cri.it/emergenza-coronavirus

in uno dei seguenti modi: Bonifico Bancario

Conto Solidarietà dedicato solo alla raccolta fondi:

IT 93 H 02008 03284 000105889169

intestato ad Associazione della Croce Rossa Italiana Tramite PayPal, Carta di Credito al seguente link

https://donazioni.cri.it/donazioni/dona-per-emergenza-coronavirus Chiamando il numero verde 800 065510 L’importo della vostra donazione è libero, lasciamo al vostro buon cuore stabilire la cifra che vi sentite di mettere a disposizione dei medici in prima linea. Comunque chiediamo che l’importo non sia inferiore a 97 euro. Questa non è una uscita al cinema: è un aiuto concreto, da dare a chi (MOLTO più di noi) combatte ogni giorno, sul fronte.

Iscrivetevi tramite il box che segue Riceverete una mail, con le istruzioni da seguire: in pratica, fare la donazione a vostra scelta e spedirci la ricevuta del bonifico all’indirizzo mail che vi indicheremo. Fatto! Lunedì alle ore 14 troverete abilitato qui sotto il bottone per collegarvi al Live Streaming e partecipare a questa bella giornata insieme sui mercati.

