A 18 anni si schianta con la moto contro un’auto, gravissimo a Ravarino

RAVARINO – A 18 anni si schianta con la moto contro un’auto, gravissimo a Ravarino. L’incidente è avvenuto venerdì attorno a mezzogiorno su via Maestra, tra Ravarino e Rami.

Il ragazzo, M. B., residente in paese, stava procedendo sulla strada a bordo della sua strada quando c’èstato l’impatto contro la Volkswagen Passat di una 53enne di Ravarino che stava per accedere una stradina laterale. L’urto è stato violento e il ragazzo è stato sbalzato di sella ed è caduto in strada, battendo la testa.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi. Per questo si è reso necessario un suo trasferimento urgente, in elisoccorso, all’ospedale Maggiore di Bologna. Illesa al 53enne.

