Coronaviru, M5S: «Emergenza Anziani nelle RSA: occorrono misure adeguate per tutelare ospiti e personale»

MODENA – «I dati su morti e contagi nelle strutture per anziani della provincia di Modena destano preoccupazione ed esortiamo Comuni, Aziende Ausl e Regione ad adottare al più presto tutte le eventuali ulteriori misure di prevenzione, contenimento e assistenza possibili per tutelare al meglio gli ospiti e il personale»: così i parlamentari M5S modenesi Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi e Stefania Ascari e la consigliera regionale M5S Silvia Piccinini in merito ai dati diffusi in questi giorni e all’appello della CGIL.

«Sì dunque a una mappatura attiva, rigorosa e precisa dei casi positivi per mettere in atto tempestivamente tutte le misure di sicurezza necessarie, a un innalzamento del livello di guardia nei comportamenti da attuare e a una applicazione di linee guida comuni per tutti gli enti e i soggetti giuridici coinvolti nella gestione di queste strutture».

