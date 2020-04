7.000 mascherine di tipo chirurgico in distribuzione gratuita a Soliera

SOLIERA – A partire da giovedì 9 aprile e nei prossimi giorni, il Comune di Soliera distribuirà 7.000 mascherine gratuite di tipo chirurgico, che fanno parte della dotazione acquistata dalla Regione Emilia-Romagna e destinata ai cittadini per incentivare l’uso diffuso dei dispositivi di protezione individuale quando si deve uscire di casa.

Per rendere più efficace ed efficiente la distribuzione, una parte delle mascherine verrà distribuita ai beneficiari della distribuzione alimentare in corso in questi giorni (segnatamente venerdì 10 e sabato 11 aprile) e ad altri cittadini con esigenze di tipo sociale. La restante parte sarà disponibile davanti ai supermercati e ai centri commerciali, soltanto ai cittadini che ne sono sprovvisti per proteggere clienti e addetti alle vendite.

Le mascherine sono disponibili anche nelle quattro farmacie che si trovano nel territorio di Soliera. Presso la farmacia comunale di via Grandi 155 si possono acquistare mascherine di tipo chirurgico, lavabili cinque volte. Quelle lavabili 100 volte saranno disponibili a partire dalla prossima settimana. Anche la farmacia Lodi di via Marconi 170 dispone di mascherine, sia quelle chirurgiche e azzurre che quelle bianche per uso medico. Alla farmacia Sant’Antonio di Limidi (via Di Vittorio 9) si possono trovare mascherine chirurgiche così come presso la farmacia San Bartolomeo di Sozzigalli (Via Carpi Ravarino 1798) che garantisce una fornitura costante di mascherine lavabili.

