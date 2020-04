Aimag dona due ecografi agli opedali di Mirandola e Carpi

CARPI E MIRANDOLA – Il Gruppo AIMAG, per esprimere la propria vicinanza in questa emergenza sanitaria alla comunità e al territorio in cui opera, ha fatto una donazione per l’acquisto di due ecografi palmari all’Ospedale di Carpi e una donazione per l’acquisto di due ecografi palmari all’Ospedale di Mirandola.

L’apparecchiatura è particolarmente utile in questo frangente di emergenza sanitaria in quanto consente di effettuare accertamenti diagnostici e procedure invasive direttamente al letto del paziente in maniera rapida ed evitando trasporti e relativi rischi d contagio. Questi strumenti saranno di grande aiuto agli operatori sanitari anche dopo questa fase emergenziale sia nei reparti generali che di terapia intensiva.

